Remco Evenepoel in einem Atemzug mit Eddy Merckx, Bernard Hinault und Alfredo Binda

Einem anderen Belgier, Eddy Merckx, gelangt diese Titanenleistung 1971. Mit 26 Jahren gewann Merckx Mailand-San Remo, Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Lombardei-Rundfahrt, seine dritte Tour de France in Folge und sein zweites Regenbogenrennen in Mendrisio in der Schweiz.

Der allererste Radsportler, der diese Ausnahmeperformance vollbrachte, war der Italiener Alfredo Binda im Jahr 1927. In diesem Jahr feierte er seinen 25. Geburtstag und gewann in dieser Reihenfolge den Giro, die Weltmeisterschaft auf dem Nürburgring in Deutschland und die Lombardei-Rundfahrt.

Zuletzt gelang dieses Husarenstück dem Franzosen Bernard Hinault im Jahr 1980. Hinault war 26 Jahre alt und siegte bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, dem Giro in Italien, bevor er in Sallanches, Frankreich, Weltmeister wurde.