Schmuckdiebstahl im Wert von 600.000 Euro in den Niederlanden, Spur in Belgien?

Der Einbruch war am Freitag, den 2. April 2021 verübt worden. Um 4.45 Uhr waren zwei Männer in eine Schmuckfabrik in einem Industriegebiet in Emmen, im Norden der Niederlande, eingebrochen. Binnen Minuten stopften sie Schmuck im Wert von 600.000 Euro in ihre Taschen. Dabei wurden sie von Überwachungskameras gefilmt. In einem Wagen wartete ein dritter Mann.

Die Täter sind auch anderthalb Jahre später noch spurlos verschwunden. Nun scheint es Hinweise nach Belgien zu geben. "Die niederländische Fahndungssendung Opsporing verzocht berichtete bereits in den Niederlanden. Die Sendung wird auch in Belgien geschaut. Die niederländischen Behörden bekamen daraufhin Hinweise auf mehrere Orte in der Provinz Antwerpen", sagte Kristof Van De Putte von der Polizei Mechelen dem flämischen Fahndungsprogramm Faroek.