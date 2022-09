Schwerer Verkehrsunfall in Lier: 2 Tote und 4 Verletzte, von denen 2 in kritischem Zustand

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lier (Provinz Antwerpen) sind in der vergangenen Nacht zwei Personen ums Leben gekommen. Außerdem wurden vier Personen verletzt, von denen sich zwei in einem kritischen Zustand befinden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 3 Uhr in der Nacht an einem Kreisverkehr auf dem Aarschotsesteenweg (N10). Möglicherweise fuhr der Fahrer zu schnell.