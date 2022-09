Verhandlungen über flämischen Haushalt am Sonntagnachmittag ohne Hilde Crevits

Hilde Crevits ist in der flämischen Landesregierung für die Volksgesundheit und Familienpolitik zuständig. Wegen eines Unwohlseins ist die Ministerin am Samstagabend gegen 19.00 Uhr zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Crevits muss sich jetzt erholen, wie ihr Kabinett mitteilte.

Ihre Kollegen in der flämischen Landesregierung, die Minister Jo Brouns und Benjamin Dalle, werden die Verhandlungen fortsetzen, während Crevits erreichbar bleibt, so das Kabinett abschließend.

Die Zeit drängt, denn Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) muss am Montag seine "September-Erklärung" im flämischen Parlament abgeben und also die Schwerpunkte des anstehenden politischen Jahres erläutern. Alle sind aber gespannt auf die energiepolitischen Maßnahmen, die die flämische Regierung ergreifen will.