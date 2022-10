Das Wetter in Belgien: Diese Woche viel Regen und eine Kaltfront

Diese Woche sind auch in Belgien Regenjacken und Regenschirme angesagt und am besten sucht man sich auch dicke Jacken oder Mäntel raus. Laut dem Königlichen Wetteramt KMI in Ukkel bei Brüssel wird es in den kommenden Tagen viel regnen und eine Kaltfront sorgt für niedrige Temperaturen. Werte von über 14°C werden wir wohl diese Woche in unserem Land nicht messen…