Flämische Landesregierung kann sich nicht auf einen Haushalt einigen - Keine Septembererklärung

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) brach die Haushaltsberatungen am frühen Nachmittag gab, um zum Auftakt des neuen politischen Jahres im Landesparlament ein Statement abzugeben. Das bedeutet, dass die Septembererklärung zur Regierungspolitik in Flandern im kommenden Jahr auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wird, ein Zeitpunkt, der noch nicht feststeht.

„Wir haben in der flämischen Regierung mit dem Ziel hart gearbeitet, um heute unsere politische Erklärung abzugeben. Leider haben diese Gespräche nicht zu einem finalen Abkommen geführt“, so MP Jambon enttäuscht im Landesparlament: „Es ist der Wunsch der drei Mehrheitsparteien, so schnell wie möglich zu einem Vergleich zu kommen. Ich verstehe, dass sich Flandern und Europa in einer Krise befinden und dass die Bevölkerung von uns zurecht kräftige Maßnahmen von uns erwartet. Ich kann ihnen versichern, dass wir in den kommenden Stunden und Tagen, gemeinsam mit den Kollegen in der Regierung, hart daran arbeiten, um eine Lösung zu finden. Ich, wir stehen bei den Flamen in der Pflicht.“