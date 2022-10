Kein Final Four in der Nations League: Die Roten Teufel verlieren 1:0 gegen die Niederlande

Die Roten Teufel haben sich in Amsterdam von Oranje ausbremsen lassen müssen. Dass sie das Final Four in der Nations League erreichen nicht erreichen würden, war vorher eigentlich schon klar, denn dann hätten sie gegen die Niederländer mit 3 Toren Unterschied gewinnen müssen. Aber, dieses und das Gruppenspiel vorher gegen die Niederlande (mit 1:4) haben sie verloren.

Bitter war dieses Mal, dass die Belgier über weite Teile des Spiels die Überhand hatten, doch Torchancen wurden mangels an Konsequenz verspielt. Die erste Spielhälfte war eher langweilig, was auch die Kommentatoren im belgischen Fernsehen in der Pause kritisierten.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich, dass Nationaltrainer Roberto Martinez einige Nachwuchsspieler wohl zu früh eingesetzt hat. Zeno Debast, 18 Jahre alter Verteidiger beim RSC Anderlecht, hat gegen Oranje Lehrgeld gezahlt. Schon gegen Kieffer Moore im Spiel gegen Wales sah er nicht gut aus und jetzt, beim 1:0 durch Virgil van Dijk, ließ ihn dieser einfach stehen und der erzielte sein Tor mit dem Kopf.

Lichtblick war allerdings der 21 Jahre alte Amadou Onana, der bei Everton spielt. Der 1,91 m lange Mittelfeldspieler verteilte seine Bälle gut, doch der Angriff machte nicht viel daraus. Keeper Thibault Courtois bemängelte nach der Partie, dass die Defensive bei Ecken nicht gut verteidige…

Schmerzlich ist auch, dass sie am Sonntagabend in Amsterdam zum ersten Mal seit 50 Begegnungen keinen Treffer erzielen konnten. In der Gruppe 4 in der Nations League ziehen die Niederlande in das Final Four mit 16 Punkten ein. Belgien ist Zweiter mit 10 Zählern, gefolgt von den Polen mit 7 Punkten. Wales ist letzter mit einem Punkt. Gleichzeitig verlor Wales zuhause mit 0:1 gegen Polen.