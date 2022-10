Umicore und PowerCo: Joint Venture für nachhaltige Batterieproduktion mit Sitz in Brüssel

Umicore und die Volkswagen-Gruppe hatten im Dezember 2020 schon angekündigt, dass sie dieses Joint Venture gründen werden. Wie die beiden Unternehmen am Montag bekannt gaben, sollen ab 2025 Batteriebauteile für bis zu 2,2 Millionen Elektroautos pro Jahr produziert werden.

Mit einer konzentrierten Produktion soll die europäische Batterieproduktion für die gesamte Volkswagen AG und all ihren Marken beliefert werden. Diese neue und umfassende Lieferkette für nachhaltige Batterien sei einzigartig in der europäischen Automobilindustrie, so die beiden Unternehmen am Montag.

Während der Hauptsitz dieses Joint Venture in der belgischen Hauptstadt Brüssel sein wird, werden die Batterien und ihre Bauteile im PowerCo-Werk im deutsche Salzgitter hergestellt. Beide Unternehmen sind zu gleichen Teilen an der neuen Gruppe beteiligt und teilen sich alle entfallenden Kosten, Investitionen und Gewinne zu gleichen Teilen.