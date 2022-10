Das föderale belgische Klimazentrum ist endlich lanciert worden

Ella Tamsin ist Physikerin mit Fachbereich schwarze Löcher und die Wissenschaftlerin Valèrie Trouet studierte den Klimawandel in der Vergangenheit anhand der Jahresringe von Bäumen.

Das Klimazentrum wird seinen Sitz in den Räumlichkeiten des Königlichen Meteorologischen Instituts (KMI) in Ukkel bei Brüssel haben (Foto unten). Insgesamt wurden für diese Bundeseinrichtung 10 Stellen geschaffen und jährlich fließen zum Anfang 2 Mio. € Funktionskosten aus der Staatskasse in die Arbeit dieses neuen Zentrums.

Das Klimazentrum wird u.a. die aktuellen Programme der belgischen Bundesregierung im Hinblick auf das Klima verwalten. Hieran sind für die kommenden 4 Jahre 10 Mio. € gebunden und daran arbeiten in Zukunft auch die 80 KMI-Mitarbeiter mit, so Le Soir.

Hinzu kommt aktive Unterstützung des Naturwissenschaftlichen Instituts, des Instituts für Aeronomie, des Afrikamuseums sowie der Polatstation „Prinzessin Elisabeth“ und anderen ähnlichen Einrichtungen.

Das Klimazentrum wird kein Institut rein wissenschaftlicher Untersuchungen sein, sondern eine Struktur, die die Arbeit in Sachen Klima der angeschlossenen Institute koordiniert, organisiert, verbindet und die die dazu notwendigen Weichen stellen soll.