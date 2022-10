Die Diabetes-Liga warnt: "Schätzungsweise 1,14 Millionen Belgier haben Diabetes 2 und ein Drittel davon weiß es noch nicht"

Schätzungsweise bis zu 1,14 Millionen Landleute leiden in Belgien an Diabetes Typ 2. Doch nach Angaben der Diabetes-Liga sind sich ein Drittel der Belgier dessen nicht bewusst, dass sie an dieser Krankheit leiden. Aus diesem Grunde schlägt die jetzt Alarm. Diabetes 2 wird auch Altersdiabetes genannt und kann zu unterschätzten Krankheiten oder gesundheitlichen Problemen, wie Blindheit, Nieren- oder Herzversagen führen.