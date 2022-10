Kaum noch Unterschiede bei den Löhnen und Gehältern von Frauen und Männern in Belgien

In der Wallonie zum Beispiel verdienen Frauen im Durchschnitt sogar 0,6 % mehr als Männer. Zu bemerken ist hier allerdings, dass es bei dieser Berechnung nur um die Einkommen aus Ganztagsjobs handelt.

Würde man die Löhne der Arbeitnehmer berücksichtigen, die in Teilzeit beschäftigt sind, dann würde der Unterschied zu Gunsten der Männer noch 16 % betragen.

In der Hauptstadt-Region Brüssel werden die höchsten Löhne und Gehälter bezahlt, in der Wallonie die niedrigsten. Am besten verdient man in Belgien im Bereich Petrochemie und am wenigsten in der Gastronomie.

Der durchschnittliche Bruttolohn belief sich in unserem Land 2020 auf 3.550 €. Etwa die Hälfte aller Arbeitnehmer verdiente mehr und die andere Hälfte eben weniger.