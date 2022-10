Politik in Flandern: Kein Haushalt, keine Energiemaßnahmen - Opposition und Wirtschaft sauer

Unmut auch bei den Verbänden

Beim flämischen Mittelstandsverband Unizo ist man bitter enttäuscht, wie CEO Danny Van Assche erklärt und bedauert, dass „hochdringende Maßnahmen für die Unternehmer ausbleiben: „Der erste der Lage wiegt mehr als politisches Geplänkel. Mit allem Respekt dafür, dass politische Beschlüsse möglich sein sollen, doch die Unternehmer in diesem Land wollen wissen, ob es sich noch für sie lohnt. Politiker, bitte übernehmen sie ihre Verantwortung und sorgen sie für Lösungen!“

Nicht viel anders reagiert man beim Industrie- und Technologieverband Agoria. Dort heißt es in einer Erklärung: „Wir haben natürlich Verständnis für die schwierige Situation, in der die letzten Meter der Verhandlungen geführt werden mussten, doch wir willen auch darauf hinweisen, dass die flämischen Betriebe und Familien auf ein starkes Signal der flämischen Regierung warten, die in diesen Zeiten dringend ein Signal von Ruhe und Perspektive brauchen.“ Agoria hofft auf einen gesunden mittel- und langfristigen Landeshaushalt mit gezielten Maßnahmen zur Förderung der Kaufkraft der Privathaushalte, der die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beibehält und verstärkt.

Das Netzwerk gegen Armut in Flandern wartet voller Ungeduld auf Maßnahmen der flämischen Landesregierung, „denn die der föderalen Ebene reichen nicht.“ Hier bedauert man in erster Linie, dass noch keine flämischen Energiemaßnahmen für die Ärmsten in der Gesellschaft ergriffen worden sind: „Die Not ist enorm groß und die föderalen Maßnahmen sowie der Sozialtarif reichen überhaupt nicht, um die Kaufkraft auch der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben müssen, zu verstärken. Wir warten voller Ungeduld auf einen Beschluss der Regierung zum Wachstumspaket (so wird in Flandern die Kinderzulage genannt (Red.)) und plädieren für eine Festigung der sozialen Zulage darin. So kommen die Mittel auch tatsächlich bei den Familien, die gerade nicht rundkommen, auch an.“