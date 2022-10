Schon kündigt sich wieder die "Wärmste Woche" an: Remco Evenepoel spendet sein rotes Trikot

Inzwischen sind schon 270 Projekte ausgewählt worden und weitere Aktionen sind willkommen. Das zentrale Thema ist dieses Jahr die Chancengleichheit. Dabei geht es in erster Linie um Chancen für arme und sozial schwache Menschen und Familien.

Die ultimative Radioshow, bei der Moderatorenteams des VRT-Rock- und Popsenders Studio Brussel und des VRT-Unterhaltungssenders MNM eine Woche lang, vom 19. bis zum 24. Dezember rund um die Uhr senden (wobei man auch gegen Spenden Wunschlieder bestellen kann) findet dieses Jahr im Stadtpark von Hasselt statt, der Hauptstadt der flämischen Provinz Limburg. Dort wird es auch wieder Live-Konzerte und vieles andere geben.

Am Heiligen Abend, also am 24. Dezember wird dann die Spenden-Gesamtsumme bekanntgegeben. Für den ersten Knaller der „Wärmsten Woche“ sorgte eine Ankündigung des frischgebackenen Rad-Weltmeisters Remco Evenepoel. Er lässt sein rotes Trikot des Gesamtführenden der Vuelta, der Spanienrundfahrt, für den guten Zweck versteigern…