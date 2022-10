Wohlfahrtsbudget: Regierung und Sozialpartner beugen sich gemeinsam über ein schwieriges Dossier

Dabei geht es einmal mehr um Energiemaßnahmen, aber auch um die Lohnnorm (die bei den Gewerkschaften sehr umstritten ist) und um das Wohlfahrtspaket für die unteren Einkommensgruppen. Die Sozialbezüge sollen mit diesem Geld zusätzlich zum Index angehoben werden.

Bei vorangegangenen Gesprächen zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, die ergebnislos abgebrochen worden waren, gab es keine Einigung, weshalb jetzt die Politik mit am Tisch sitzt (oder vielmehr sitzen muss).

Premier De Croo glaubt an eine Einigung: „Wir schauen mal, wie wir das in den kommenden Wochen hinbekommen.“ Es sei ein „wichtiges Signal“, wenn sich die Sozialpartner und die Regierung auf „ein gutes Abkommen“ einigen würden, so der flämische Liberale.

„Was man von uns erwartet, ist, dass wir über uns hinauswachsen und dass es und gelingt, weiter zu gehen, als die Belange einzelner, um der Allgemeinheit zu dienen,“ so De Croo: „Das gilt für uns und für die Sozialpartner…“