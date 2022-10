Das Institut für Tropische Medizin in Antwerpen eröffnet ein Forschungszentrum für Impfstoffe

Die Impfstoffe werden in diesem Forschungszentrum an verschiedenen Probanden getestet, sprich an Patienten und an freiwillig an solchen Test teilnehmenden gesunden Personen. Ziel dieser neuen Abteilung am Institut für Tropische Medizin in Antwerpen ist u.a. die Gesundheit in Ländern zu verbessern, in denen die Einkommen besonders niedrig oder nicht besonders hoch sind, in denen aber tropische Krankheiten herrschen, die auch durch den Klimawandel entstehen.