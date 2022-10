Flandern und Brüssel streiten sich weiter über den Fluglärm, der vom Airport in Zaventem ausgeht

Schon seit Jahrzehnten streiten sich Flandern und Brüssel über das Thema Fluglärm in Zaventem. Im März dieses Jahres sorgte Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet (Ecolo) in aller Stille dafür, dass Gespräche zwischen allen betroffenen Bundes- und Landesministern stattfinden konnten. Diese Gespräche hätten sogar zu einem „Vorabkommen“ geführt, so Brüssels Umweltminister Maron. In einer „gemeinsamen Erklärung“, so Maron, hätten die verschiedenen Regierungen u.a. versprochen, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen und ein unabhängiges Kontrollorgan für Lärmbelästigung bzw. Fluglärm zu errichten.

Doch Flandern verhindere diese Vorhaben jetzt, sagte Maron gegenüber De Morgen. In einer der Anpassungen, die die flämische Landesregierung seinem Kabinett habe zukommen lasse, fordere Flandern das Recht auf eine einseitige Aufkündigung der gemeinsamen Erklärung. „Das ist eine Kriegserklärung“, so der Brüsseler Umweltminister zu seiner flämischen Amtskollegin. Hinzu komme, dass im Juni eines der geplanten Treffen kurzfristig abgesagt werden musste, weil sich Flandern geweigert hatte, daran teilzunehmen.

Gegenseitiges „den Schwarzen Peter zuschieben“?

Dazu kommt aus dem flämischen Umweltministerium eine ganz andere Version der Vorgänge. Dort heißt es, dass die „gemeinsame Erklärung“ kein Vorabkommen sei, das von allen Beteiligten ausgehandelt worden ist, sondern lediglich ein Vorschlag von Bundesumweltminister Gilkinet, zu dem alle Beteiligten ihre Anmerkungen formulieren sollten.

Auf die Frage von De Morgen, warum Flandern bei der Sitzung im Juni nicht aufgetaucht sei, antwortete Ministeriumssprecher Andy Pieters überrascht: „Es ist richtig, dass wir mit bestimmten Passagen nicht einverstanden waren, so wie die zu den Geräuschnormen von Brüssel. Doch danach haben wir nichts mehr davon gehört. Die Sitzung vom 29. Juni ist von der Brüsseler Regierung selbst annulliert worden. Wenn Minister Maron das wirklich lösen will, muss er die Ministerin selbst anrufen und nicht die Presse.“