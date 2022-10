In Brüssel wird ein erstes Wasserstoff-Taxi eingesetzt

Mit Wasserstoff angetriebene Fahrzeuge haben gleich zwei Vorteile: Zum einen fahren sie mit mehr oder weniger emissionsfrei produzierter Energie und zum anderen machen ihre Antriebe fast keine Geräusche.

Und ein weiterer Vorteil ist, dass solche Fahrzeuge innerhalb von nur wenigen Minuten an einer Wasserstoff-Tankstelle betankt werden können. Für die Betreiber von Taxiunternehmen ist diese Flexibilität ein positiver Nebeneffekt im Sinne von Rentabilität und von Gebrauchsfreundlichkeit, wie die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ dazu schreibt.

Für das Brüsseler Unternehmen Taxis Verts ist es wichtig, dass die Möglichkeit besteht, Autos mit nachhaltigem Kraftstoff zu betreiben. Das Unternehmen zielt darauf ab, dass das Gas, das zur Produktion von Wasserstoff genutzt werden soll, aus erneuerbaren Energiequellen kommt.

Das ist vorerst noch das große Problem, denn „grün“ produzierter Wasserstoff ist noch ein seltenes Produkt in Belgien bzw. in der Brüsseler Region. „Darum testen wir vorerst auch nur ein Taxi und keine 20 oder 100 Autos. Wir beschäftigen uns aber mit dem Errichten von industriellen Produktionseinheiten für grünen Wasserstoff“, so Stéphane Windels vom Partnerunternehmen Virya Energie gegenüber unseren frankophonen Kollegen der RTBF.