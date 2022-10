Neue europäische "Most Wanted"-Kampagne in Brüssel gestartet

Im Europaviertel in Brüssel ist am Mittwochmorgen die neue europäische „Most Wanted“-Kampagne lanciert worden. Dies ist eine Liste mit den am meisten gesuchten Kriminellen in Europa. Sie umfasst Gesuchte, in Abwesenheit Verurteilte, geflohene Straftäter, die sich schwerer und schwerster Straftaten schuldig gemacht haben.