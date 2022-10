Nach stockenden Haushaltsberatungen Regierungskrise in Flandern abgewendet

Die Koalitionspartner hatten seit Montag nicht mehr direkt miteinander gesprochen und die Haushaltsberatungen liefen über Arbeitsgruppen. Da es aber so aussieht, dass die Meinungsverschiedenheiten nach dem Einlkenken der CD&V ausgeäumt werden konnten, steht eine Regierungserklärung wohl bevor. Vielleicht ist die CD&V auch eingeknickt, weil die N-VA andeutete, die Koalition mit ihnen abzubrechen und die flämischen Sozialisten Vooruit ins Gespräch als Mehrheitsbeschaffer gebracht hatte.

Sammy Mahdi (Foto unten), der Vorsitzende der CD&V, twitterte unterdessen, dass seine Partei in der Koalition bleiben werde und den Haushalt unterstütze. In seiner unnachahmlichen Art schrieb er: "Wir übernehmen unsere Verantwortung und den ganzen Shit, der damit zusammenhängt." Wie der flämische Landeshaushalt letztendlich aussehen wird, steht noch nicht fest, denn die Gespräche liefen am Mitwochabend noch.

Inzwischen melden aber auch die Kommunen in Flandern mehr Bedarf an. Auch sie brauchen frisches Geld nach Corona, nach der Aufnahme von zahlreichen ukrainischen Flüchtlingen und durch die Energiekrise, bzw. durch die steigende Inflation. Besonders betroffen sind die 13 sogenannten Zentrumsstädte in Flandern.



Die flämischen Städte und Gemeinden melden Bedarf an

Wim Dries (CD&V), Bürgermeister von Genk in der Provinz Limburg und Vorsitzender des Vereinigung der Städte und Gemeinden in Flandern, erklärte zum Stand der Dinge im Hinblick auf seinen Dachverband gegenüber VRT NWS: “Es liegt ein Budget auf dem Tisch mit dreimal 100 Mio. €, doch das ist jeweils jährlich nur eine einmalige Zulage. Wäre diese strukturell, auch nach 2025, und wäre diese auch kumulativ, dass man sie auch mitnehmen könnte, um Erhöhungen dort vorzunehmen, wo sie notwendig sind, dann wären wir schon ein Stück weiter. Also auf diese Weise versuchen wir, einen Teil der Kosten selbst aufzufangen. Das haben wir auch verstanden, doch wir haben schon weitere Hilfe nötig, um das Investierungsbudget der lokalen Behörden aufrecht erhalten zu können. Denn auch hier haben wir einen wirtschaftlichen Motor.“

Die Städte und Gemeinden in Flandern richten ihre Forderung nach mehr Geld aber nicht nur an die flämische Landesregierung, sondern auch an die belgische Bundesregierung. Sie wollen, dass der Gemeindefonds, der dieses Jahr über 3,5 Mia. € verfügt und der je nach der Bevölkerungszahl verteilt wird, höher indexiert wird. Aktuell kommen jährlich 3,5 % mehr Mittel hinzu, doch das reicht nicht mehr…