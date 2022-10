3 von 6 Personen, die bei Durchsuchungen im rechtsextremen Milieu verhaftet wurden, nach Verhör frei

Die Ermittlungen des Gerichts im rechtsextremen Milieu liefen bereits seit Monaten. Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Waffen und Munition beschlagnahmt, unter anderem in der Wohnung in Merksem, in der es einen Todesfall gab. Als die Polizei dort eindringen wollte, begann der Bewohner der 36-jährige Yannick V. zu schießen. Der Mann wurde von einer Polizeikugel getroffen und starb auf der Stelle. Allein in seiner Wohnung wurden mehr als 100 Waffen und Munition gefunden.

Einige der Hauptverdächtigen in den Ermittlungen standen auch auf der Liste der Sicherheitskräfte mit potenziell gefährlichen Extremisten. Dazu gehörte Yannick V., aber auch einer der drei, die demnächst vor dem Ermittlungsrichter erscheinen müssen. Dieser Mann war vor kurzem nach Antwerpen gezogen und wohnte nun in derselben Straße wie Yannick V. Dies könnte bei der Justiz der Auslöser gewesen sein, um einzuschreiten.