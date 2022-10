Allgemeiner Beifall im Parlament für Justizminister Van Quickenborne, der untertauchen muss

Seit der vereitelten Entführung von Justizminister Vincent Quickenborne durch Kriminelle aus dem Drogenhandel in der vergangenen Woche, lebt dieser mit seiner Familien an einem geheimen Ort. Seine Isolation unterbrach Van Quickenborne am Donnerstag für eine Versammlung in der Kammer. Dort bekam der Minister (flämische Liberale, Open VLD) von allen Bänken Beifall.