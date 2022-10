Der flämische Haushalt sieht 4 Mia. Euro vor, um die Folgen der Energiekrise zu bekämpfen

Der Haushaltsentwurf, der am späten Mittwochabend von der flämischen Landesregierung nach verlängerten Verhandlungen vereinbart wurde, sieht vier Milliarden Euro zur Bekämpfung der Energiekrise und ihrer Folgen vor. Darüber hinaus will Flandern eine Milliarde Euro für Unternehmenskredite lockern. Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (Foto) hat am Donnerstagnachmittag seine "September-Erklärung" im Landtag abgeben. Diese war für Montag vorgesehen, musste wegen eines hartnäckigen Konflikts über die Kinderzulagen (Wachstumspaket) aber verschoben werden.