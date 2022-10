Justizminister bestätigt: Yannick V. wurde monatelang beobachtet und stand auf der Terroristenliste

"Der Staatssicherheitsdienst und die für die Bedrohungsanalyse zuständige Behörde OCAD stellen seit langem fest, dass der Rechtsextremismus in Belgien auf dem Vormarsch ist", sagte Justizminister Van Quickenborne, der sich nach einem vereitelten Entführungsversuch des Drogenmilieus noch immer an einem sicheren Ort befindet, im TV-Magazin "Terzake". "Wir sehen, dass mehr Personen mit rechtsextremer Gesinnung auf der Liste stehen: letztes Jahr etwa 50, jetzt schon mehr als 60."

Allerdings will der Minister nicht von einer neuen Form des koordinierten Terrorismus sprechen. "Heute handelt es sich hauptsächlich um Einzeltäter, und das Bild ist nicht mehr so eindeutig", so Van Quickenborne: "Es ist ein Flickenteppich von Ideologien, von Einflüssen, die durch Verschwörungstheorien und Desinformation in den sozialen Medien genährt werden."