Kinderaugenärzte warnen: Immer mehr Kinder werden immer jünger kurzsichtig

Kurzsichtigkeit heißt, in in der Ferne nicht gut sehen können. Betroffene können in der Nähe scharf sehen, in der Ferne aber nur unscharf. Dabei wächst der Augapfel zu schnell und wird zu lang. Lichtstrahlen werden vor der Netzhaut gebündelt und Brillengläser werden negativ eingeordnet, z. B. -3 Dioptrien (-3 D).