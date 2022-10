Sexuelle Gewalt: Jedes dritte Opfer in den Betreuungszentren ist minderjährig

Jedes dritte Opfer sexueller Gewalt, das in einem anerkannten Fachzentrum betreut wird, ist minderjährig. Das berichtet die Zeitung De Morgen, der Zahlen von Sarah Schlitz, Staatssekretärin für Chancengleichheit (Ecolo), vorliegen. Das erste Fachzentrum zur Betreuung von Opfern sexueller Gewalt wurde 2017 eingerichtet. Inzwischen gibt es deren sieben. Angesichts der Entwicklung will die Staatssekretärin in die Eröffnung neuer Zentren investieren.