Unternehmen baut größtes Solardach Belgiens im Hafen von Gent: Strom für 20 000 Familien

Dank der Solaranlage auf dem Dach kann der Logistikbetrieb auch seinen Fuhrpark umweltfreundlich mit grünem Strom betanken. Derzeit werden im Verteilerzentrum noch hauptsächlich mit fossilen Brennstoffen betriebene Lkw oder Transporter eingesetzt: "Das kann sich jetzt ändern, da wir einen großen Teil der grünen Energie selbst erzeugen werden. Wir können also auf Fahrzeuge umsteigen, die hier aufladen und kürzere Routen ablegen", erklärt Uwents.

Das Logistikunternehmen verfügt über Gebäude in den Beneluxländern und in Rumänien, die sich für Solaranlagen eignen. "Wir wollen in Zukunft noch mehr grüne Energie erzeugen, in den kommenden Monaten und Jahren werden wir unsere Kapazität mehr als verdoppeln", so Uwents abschließend.