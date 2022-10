Anwälte von drei Verdächtigen der Operation Sky ECC laden Justizminister Van Quickenborne vor

Die Anwälte der drei Angeklagten laden den belgischen Justizminister Vincent Van Quickenborne vor – der bis gestern aufgrund einer vereitelten Entführung mehrere Tage in einem safe house verbleiben musste - in einem Schnellverfahren vor den Richter in Brüssel. "Wir fordern die Herausgabe der kompletten Stammdaten rund um Sky ECC", erklärt Rechtsanwalt Frank Scheerlinck. Wie seine Kollegen Sam Vlaminck und Jorgen Van Laer ließ er die Vorladung gestern durch einen Gerichtsvollzieher zustellen.

Der belgischen Polizei war es gelungen, den bei Kriminellen sehr beliebten Messaging-Dienst Sky ECC zu hacken und die Berichte von Drogenhändlern und ihren Komplizen mitzulesen. Die vielen Akten, in denen seither Hunderte von Verhaftungen vorgenommen wurden, sind aus der so genannten Stammdatei herausgelöst worden. Das hat im vergangenen Jahr zu regelmäßigen Diskussionen vor Gericht geführt. Die Anwälte der Angeklagten in diesen Akten sind der Meinung, dass sie die gesamte Akte mit allen Protokollen der verschlüsselten Berichte einsehen können sollten, um sich richtig verteidigen zu können. Die Staatsanwaltschaft will das nicht zulassen.