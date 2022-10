Belgien stellt 800.000 Euro für Unterstützung der demokratischen Entwicklung in der Ukraine bereit

Die belgische Außenministerin hat am Mittwoch und Donnerstag eine zweitägige Reise nach Wien, mit einem Abstecher in die slowakische Hauptstadt Bratislava, abgelegt. In der österreichischen Hauptstadt befinden sich sowohl der Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als auch der Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), was diplomatische Treffen auf diesen Ebenen ermöglicht. Seit Anfang September hat Belgien für vier Monate den rotierenden Vorsitz im Forum für Sicherheitszusammenarbeit (Forum for Security Co-operation) übernommen, einem OSZE-Organ, das die militärische Sicherheit und Stabilität in Europa erhöhen soll.

In Wien legte Außenministerin Lahbib den Schwerpunkt auf die Gewalt gegen Frauen. Eine Besonderheit der OSZE ist, dass sie stets Staaten in ihre Reihen aufnimmt, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden: Armenien und Aserbaidschan, Russland und die Ukraine. "Es wäre ein Fehler, Russland aus diesem letzten Gremium auszuschließen, in dem es eine Möglichkeit zur Kommunikation gibt", urteilte die Ministerin in ihrem Interview und lobte die Expertise der OSZE in der Region.