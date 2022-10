Corona in Belgien: mehr als 1.000 Patienten in Krankenhäusern, Infektionen steigen weiter

Zum ersten Mal seit Ende August befinden sich wieder mehr als 1.000 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion in belgischen Krankenhäusern. Das teilt das belgische Gesundheitsinstitut Sciensano am Freitag mit. Auch die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen nimmt weiter zu. Zwischen dem 20. und 26. September wurden im Schnitt 2.471 Infektionen pro Tag registriert, was einem Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen sieben Tagen entspricht.