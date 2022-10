Nach dem Tod von Arno erscheint das Album, an dem die Rocklegende bis zuletzt gearbeitet hat

Opex (übrigens benannt nach dem Oostender Viertel, indem Arno aufwuchs) ist eine verletzliche und zugleich kraftvolle Platte geworden. "Es ist ein Abschiedsgeschenk, das er seinem Publikum noch machen wollte", sagt Bassist und Co-Produzent Mirko Banovic. "Er hat alles dafür gegeben. Er schöpfte daraus auch Kraft, um weiterzuleben. Die Arbeit an dieser Platte beschäftigte ihn. Er musste nicht über das nachdenken, was unweigerlich kommen würde. Deshalb ist er länger bei uns geblieben."

Obwohl Arno zum Zeitpunkt der Aufnahmen bereits schwer erkrankt war, hat er seine Arbeitsmethoden nicht angepasst. "Als wir an der Platte gearbeitet haben, war es wie immer sehr fokussiert und konzentriert. Der einzige Unterschied war vielleicht, dass wir die Zeit im Auge behalten mussten, damit er genug Kraft hatte und in Form war, um mit uns im Studio zu sein."

Aufgrund seiner Krankheit und der Corona-Krise waren die Aufnahmen sehr fragmentiert und über ein Jahr verteilt. Während dieser Zeit verschlechterte sich Arnos Stimme hörbar. In manchen Liedern klingt er sehr zerbrechlich, in anderen kann er noch rocken, wie in dem Song Boulettes, in dem er seine edlen Teile besingt - auf seine Arno-Art.