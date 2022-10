AB InBev: Leffe-Bier wird dann doch nicht mehr in Russland gebraut

Der belgisch-brasilianische Brauerei- und Getränkekonzern kündigte aber nur kurz danach an, seine Geschäftsanteile an die türkische Gruppe veräußern zu wollen.

Laut RTBF-Recherche, die von Fotos aus russischen Kaufhäusern untermalt wurde, gelangte tatsächlich einige Wochen lang in Russland gebrautes Leffe-Bier in Dosen dort in den Handel. Doch seit dem 21. September soll die Produktion von Leffe in Russland wieder beendet sein. Aber, die Gespräche zum Verkauf der russischen AB InBev-Anteile an Anadolu Efes laufen noch.

Inzwischen wurde auch bekannt, dass sich die Partnerschaft mit Anadolu Efes in Russland nicht unbedingt gelohnt hat. Laut RTBF hat AB InBev im ersten Trimester 2022 einen Verlust von 1,1 Mia. € erlitten und zwar in erster Linie wegen den laufenden Geschäften im Joint-Venture mit der türkischen Brauereigruppe.