Aus Liebe für diese Stadt: Eine Niederländerin hinterlässt Brügge 5 Mio. €

Die Frau aus den Niederlanden ist vor 8 Jahren ins Stadtzentrum von Brügge gezogen und hatte wohl von Anfang an eine enge Verbindung mit der Stadt. Diese Liebe wurde so groß, dass sie beschließ, nach ihrem Tode all ihren Besitz Brügge zu vermachen. Die Dame verstarb am 14. September in ihrem Haus in Brügge und dort wurde ein Testament gefunden, dass sie ein Jahr zuvor aufgesetzt hatte. Demnach vererbt sie der Stadt Brügge 5 Mio. €: 3,3 Mio. € auf einem Sparkonto, das Haus, Kassenbons und Bargeld.

Der Stadtrat von Brügge zeigte sich angenehm überrascht von dieser Schenkung, wie Bürgermeister Dirk De fauw (CD&V) sagte: „Wir bekommen schon als Stadt Schenkungen nach Sterbefällen, doch meistens handelt es sich dabei um kleinere Beträge oder um bestimmte Güter. Doch ein Erbe von einem solchen Format habe ich noch nicht erlebt.“