Der Einzelhandel leidet unter dem Brüsseler Verkehrsplan Good Move - "Anpassungen sind möglich"

Die Hälfte der Einzelhändler in der Brüsseler Innenstadt stellen seit der Einführung des neuen Verkehrsplans in der Hauptstadt sinkende Umsätze fest und bedienen weniger Kunden. Dies stellte die Selbständigen-Gewerkschaft NSZ in einer Umfrage unter 150 Geschäftsleuten innerhalb und am Rande des innerstädtischen Fünfecks fest. Nicht wenige Einzelhändler wollen daraus Konsequenzen ziehen. Brüssels Mobilitätsschöffe Bart Dhondt (Groen) nimmt die Kritik „sehr ernst“ und sagt, dass Anpassungen an Good Move weiter möglich seien.