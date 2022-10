Die belgische Regierung sucht 1,7 Mia. € zum Verringern des Haushaltsdefizits

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Foto) führte in den vergangenen Tagen bereits diesbezügliche Vorgespräche mit seinen Vizepremiers, bzw. mit seinen Koalitionspartnern, bevor die eigentlichen Verhandlungen in dieser Woche beginnen. Die Zeit drängt, denn die Europäische Union erwartet bis Mitte Oktober einen ersten Entwurf der Haushaltspläne für 2023 aus Belgien.

Das belgische Haushaltsdefizit beträgt derzeit 31,5 Mia. € und bis spätestens 2024 will Premier De Croo dieses Defizit um 1,7 Mia. zurückschrauben. Das würde in etwa einer Anstrengung um 0,3 % des Brutto-Inlandsprodukts (BIP) darstellen. Im Koalitionsabkommen ist allerdings ein Anteil von jährlich „nur“ 0,2 % des BIP vorgesehen.

Wachstum und Defizit

Da das aktuelle Wachstum angesichts der Krisen (Corona, Ukraine, Energie) beschränkt sich laut Prognosen auf 0,15 % für die Jahre 2023 und 2024. Das würde bedeuten, dass das Haushaltsdefizit im Laufe dieser Jahre um 4 Mia. € verringert werden könnte. Mit den weiteren 1,7 Mia. € die De Croo noch finden will (durch Einsparungen ?) soll das Defizit unter 3 % des BIP gedrängt werden.

Dies ist auch für unser Land ein symbolisch wichtiger Wert, entspricht er doch dem von der EU „zugelassenen“ Defizit. In den vergangenen Jahren hatte unser Land, wie viele andere EU-Mitgliedsländer auch, diesen Wert überschritten, was einmal mehr den herrschenden Krisen geschuldet war (und ist). In dem diese Norm erreicht wird, will De Croo den Finanzmärkten beweisen, dass Belgien in Sachen Haushalt ein vertrauenswürdiges EU-Land ist.