"Schicht im Schacht" - Vor 30 Jahren wurde in Zolder die letzte Kohlenzeche Belgiens geschlossen

Höhepunkt in den 1960er Jahren

Die Fördersohlen befanden sich in 720, 800 und 900 Metern Tiefe. Nach einer Untertage-Verbindung mit dem Bergwerk von Houthalen (ebenfalls in Limburg) im Jahre 1964 wurde mit 9.379 Kumpeln, die höchste Zahl an Bergleuten in einem Verbund in Belgien erreicht. 1955, lange vor dieser Fusion, lag die höchste Fördermenge bei 1,6 Millionen Tonnen Kohle. Nach der offiziellen Fusion beider Zechen 1967 wurde eine Förderleistung von 2,377 Millionen Tonnen Kohle erzielt. Dieses Bergwerk förderte Weichkohle, eine Kohle, die sich besonders gut für den Einsatz in der Schwerindustrie und insbesondere der belgischen Stahlproduktion eignete.

Doch schon in den 1950er Jahren zeichnete sich ein langsames Ende an, denn aufgrund der immer härter werdenden Konkurrenz durch billigere Kohleimporte aus dem Ausland und von Gas, Öl und Kernenergie wurde die Kohle immer mehr verdrängt. Die Zeche von Zolder war eine der sieben Zechen des Steinkohlereviers Limburg: Zeche Beringen in Beringen, Produktion 1922 bis 1989; Zeche Eisden in Eisden, Produktion von 1923 bis 1987; Zeche Houthalen in Houthalen, Produktion von 1938/39 (fusionierte 1964 mit Zolder) bis 1992; Zeche Waterschei (André Dumont) in Waterschei, 1924 bis 1987; Zeche Winterslag in Winterslag, 1917 bis 1988; Zeche Zwartberg (Les Liégeois) in Zwartberg, 1925 bis 1966; Zeche Zolder in Zolder, 1930 bis 30. September 1992.

