Befürworter des neuen Brüsseler Verkehrsplans lancieren #WeLoveGoodMove

Dieser Hashtag soll den lauten Protesten im Brüsseler Fünfeck (das Zentrum innerhalb des Innenstadtrings) oder in Kuregem, Jette und Schaarbeek etwas entgegensetzen. In Kuregem, ein Ortsteil in der Brüsseler Gemeinde Anderlecht, wurden Gemeinderatsmitglieder sogar ernsthaft bedroht und mindestens eine Politikern erhielt zumindest zeitweise Polizeischutz.

Unter dem Motto „Good Move“ will die Brüsseler Hauptstadt-Region in den kommenden Jahren bis zu 30 Viertel verkehrsfrei gestalten oder zumindest verkehrsberuhigende Zonen einrichten. Doch einfach wird das nicht. In Jette zum Beispiel wurden neue Verkehrsschilder und -filter zerstört und es laufen Petitionen gegen den Verkehrsplan. Und in den sozialen Medien hagelt es natürlich auch Beschimpfungen gegen die Pro-Verkehrsplan-Initiative Hashtag #WeLoveGoodMove.