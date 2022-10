Die Geschichte der Druckkunst: Ein Besuch im Plantin-Moretus-Museum in Antwerpen

Beeindruckende Sammlung an Druckerzeugnissen

Doch was wäre eine historische Druckerei mit jahrhundertealter Tradition ohne ihre Erzeugnisse. Richtig! Nichts! Das Plantin-Moretus-Museum weist mit seiner eindrucksvollen Sammlung an Büchern aus eigener Produktion ein wohl einmaliges Zeugnis seiner Leistung auf und alleine die Sammlung an Bibeln, Atlanten, Wörterbüchern, anatomischen und biologischen Werken, Handschriften und wissenschaftlichen Büchern sucht wohl ihres gleichen.

Sprachen, Farben und Bilder

Nachvollziehen lassen sich hier auch der Gebrauch und die Entwicklung der Farben in der Geschichte der Druckerei und der Druckkunst. Und auch der Druck von Bildern zu Zeiten, in denen an Fotographie nicht zu denken war, hinterlässt im Plantin-Moretus-Museum große Eindrücke. Ähnliches Arbeiten kennen heute wohl nur noch jene Künstler, die sich der Druckkunst widmen, denn außer mit der Verwendung bestimmter moderner chemischer Hilfsmittel hat sich diese Art der Reproduktion bis heute kaum verändert.

Die Plantin-Moretus-Druckerei nahm im Laufe der Zeit auch viele Aufträge aus dem Ausland an, was zum einen natürlich eine korrekte Übersetzerarbeit und Sprachanwendung erforderte. Und Auftraggeber aus Asien, aus Arabien oder aus dem slawischen Raum verlangten zum andere die Erstellung von Buchstaben und Schriftzeichen, die völlig anders waren, als die in Westeuropa gebräuchlichen Lettern. Doch all dies war für Christoffel Plantin und seinen Nachkommen im Laufe der Zeit kein Problem, wie das Museum durch seine Exponate ebenfalls unterstreicht.

