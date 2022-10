Empfänge und Jubel für Radweltmeister Remco Evenepoel in Dilbeek und Brüssel

An diesem Sonntag, 2. Oktober, ist der frischgebackene Radweltmeister Remco Evenepoel in seiner Heimat Belgien so richtig gefeiert worden. Am Sonntagvormittag wurde er in seinem Heimatort Dilbeek bei Brüssel zum Ehrenbürger der Stadt ernannt und am Nachmittag gab es einen Riesenempfang für ihn auf dem Großen Markt von Brüssel.