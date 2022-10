Flandern führt mit einem Notdekret ein Einfrieren der Indexierung von Mietpreisen ein

Die flämische Landesregierung hat am Samstag mit einem schnellen Eingriff die Indexanpassung für bestimmte Mieten eingefroren. Um zu vermeiden, dass Vermieter von schlecht isolierten und wenig energiesparenden Wohnungen jetzt noch schnell ihre Mieten erhöhen, wurde am Samstag ein auf den 1. Oktober datiertes Notdekret zur Indexierung der Mietpreise verabschiedet, das am Montag schon im Staatsblatt veröffentlicht wird und damit rechtskräftig ist.