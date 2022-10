Mehr als 2.500 Menschen demonstrierten in Brüssel gegen die Gewalt gegen die Proteste im Iran

Die Demonstranten protestierten am Samstag in Brüssel gegen die harte Haltung des streng religiösen Regimes im Iran gegenüber den Frauen und vor allem gegen die brutale Niederschlagung der Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Nach offiziellen Angaben sei die 22-Jährige an einem Herzanfall auf einer Polizeiwache gestorben, doch dieser Erklärung schenken viele Iraner keinen Glauben.

Bei den Protesten in mehreren Städten im Iran sind inzwischen mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen und zahllose weiter wurden festgenommen.

"Wir sind für die Freiheit der Frauen und für Basisrechte im Iran hier!"

„So etwas passiert im Iran seit 43 Jahren“, sagte Ava Basiri, eine der Organisatorinnen der Demonstration: „Das war der Tropfen, der das Fass für die ganze Bevölkerung und für auch außerhalb des Landes zum Überlaufen brachte. Wir machen so viel Krach, dass man uns in anderen Staaten hören und sehen kann.“

Der Demonstrationszug war am Troo in Brüssel gestartet und führte zum Schuman-Platz im Europaviertel. Angeführt wurde die Demo von einer großen Gruppe Frauen, doch daran nahmen auch viele Männer und überhaupt Leute jeden Alters und aus vielen verschiedenen Ländern teil. Es gab dabei keinerlei Zwischenfälle.