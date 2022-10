Nach einem Vorschlag von Armeechef Hofman: "Die Wehrpflicht ist in Belgien kein Thema"

Bundesverteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) ist der Ansicht, dass eine Debatte zur Wehrpflicht in Belgien derzeit kein Thema ist und dass eine solche auch nicht unbedingt angebracht sei. Belgiens Armeechef Admiral Michel Hofman hatte in einem Gespräch mit unseren frankophonen Kollegen der RTBF angedeutet, dass man auch in unserem Land über diese Frage diskutieren sollte.