Polizei feuert auf einen Autofahrer, der in der Brüsseler Wetstraat auf einen Beamten zufuhr

Gegen 6 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurde die Brüsseler Polizei zu einem Zwischenfall an einem Nachtclub gerufen. Als die Polizei am Ort des Geschehens ankam, rammte ein Auto einen Polizeiwagen und fuhr danach auf einen der Beamten zu. Dieser zog seine Waffe und schoss auf den Wagen.

Das Fahrzeug fuhr danach weiter, konnte jedoch in der Nähe angehalten werden. Der Fahrer, der durch eine Polizeikugel am Arm getroffen wurde, konnte festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Inzwischen haben ein Ballistiker und die Spurensicherung der belgischen Bundespolizei den Tatort untersucht und ein Gerichtsmediziner begutachtete den Gesundheitszustand des angeschossenen Autofahrers.

Inzwischen werden alle möglichen Zeugen des Vorfalls angehört und die Bilder von Überwachungskameras werden gesichtet, um den Vorfall zu analysieren. Mehr dazu gab die Staatsanwaltschaft am Sonntagvormittag nicht bekannt.