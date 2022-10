Wer hat den größten? Die jährlichen Kürbismeisterschaften von Kasterlee

In Kasterlee im Kempenland in der Provinz Antwerpen fanden am Wochenende die jährlichen Kürbismeisterschaften statt. Etwa 50 Züchter nahmen daran teil. Die riesigen Kürbisse wurden dabei entsprechend den internationalen Kriterien gewogen, gemessen und bewertet. Gewonnen hat auch dieses Jahr Titelverteidiger Luc Vanheuckelom. Jetzt wartete er mit einem Kürbis auf, der 1.046 Kilo auf die Waage brachte.