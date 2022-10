Belgien führt Krisenabgaben auf die Übergewinne der Energieproduzenten ein

Belgiens Energieministerin Tinne Van der Straeten (Groen, Foto) legt einen Gesetzesvorschlag auf den Tisch, der für einen Krisenbeitrag von Seiten der Energieproduzenten und -lieferanten sorgen soll. Die flämische Grüne will, dass für die Dauer von 2 Jahren alle Gewinne, die über 130 € pro MWh liegen zu 100 % besteuert werden und die fordert von den Kraftstoffproduzenten einen Solidaritätsbeitrag von 1,5 Eurocent pro Liter Diesel und Benzin. Damit ist die belgische Vorgehensweise strenger, als das, was die EU am vergangenen Freitag empfohlen hat.