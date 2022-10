Autofahrer nach Schießerei in Brüssel wieder freigelassen

Der durch Schüsse von Polizisten verletzte Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen in der Wetstraat (Foto) in Brüssel einen Streifenwagen gerammt hat und mutmaßlich auf einen Polizeibeamten zufahren wollte, ist nach Verhören wieder freigelassen worden. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der angetrunkene Mann nicht die Ansicht hatte, einen Polizisten zu überfahren.