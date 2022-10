Bashir Abdi gewinnt Bronze beim London-Marathon und spendet seine Medaille für einen guten Zweck

Der belgische Langstreckenläufer Bashir Abdi (33, Foto) hat beim Marathon in London den dritten Platz erzielt und zeigte sich nach einer langen Saison zufrieden mit diesem Resultat. Der inzwischen scherzhaft „Mr. Bronze“ genannte Athlet hat in der letzten Zeit bei gleich 3 Wettbewerben den dritten Platz geholt: Letztes Jahr bei Olympia in Tokio, bei der WM in Eugene/USA letzten Sommer und jetzt in London.