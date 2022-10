Belgiens Regierung kann die Eisenbahnergewerkschaften nicht besänftigen: Bahnstreik am 5. Oktober

Die belgischen Eisenbahnergewerkschaften beginnen, wenn nichts anderes beschlossen wird, ihren Streik am Dienstagabend um 22 Uhr und er wird bis Mittwochabend um 22 Uhr dauern. Dabei ist zu bemerken, dass es bei der Bahn in Belgien bei Streiks und Arbeitsniederlegungen stets ein Mindestangebot geben muss. Es wird also nicht so sein, dass am 5. Oktober überhaupt kein Zug fährt.

Die Regierung hatte den Gewerkschaften per Brief mitgeteilt, dass diese bis Mitte Oktober Klarheit dazu erhalten, welche Mittel aus dem Haushalt für die kommenden Jahre für die Bahn vorgesehen sind.

Premier De Croo und Mobilitätsminister Gilkinet gaben in ihrem Brief an die Gewerkschaften zu verstehen, dass sie Verständnis für die Sorgen der Eisenbahner haben und für die Unruhe, „die durch das Ausbleiben von budgetärer Deutlichkeit zu den Geschäftsführungsverträgen“ mit der Bahn entstanden sind.

Sie sagen auch, dass der Haushalt auch für die Bahn rasch erfolgen werde, denn die Haushaltsberatungen müssen Mitte Oktober abgeschlossen sein, um dann der EU vorgelegt zu werden. Ziel innerhalb dieser Haushaltsberatungen sei auch, die budgetären Mehrjahrespläne für die Geschäftsführungsverträge mit der Bahngesellschaft NMBS/SNCB und mit dem Infrastrukturdienstleister der Bahnholding, Infrabel, für den Zeitraum 2023-2032 festzulegen.