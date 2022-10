Ommegang in Lier: Einige Schafe wollten im Süßwarenladen einkaufen

Der Ommegang, also der traditionelle Umzug von Lier, erzählt die Geschichte der Stadt anhand von historisch belegten Szenen und Kostümen. Der Umzug verläuft entlang einer 4 km langen Strecke und überall standen begeisterte Zuschauer. Das Wetter spielte mit und die rund 1.000 Teilnehmer dieses Umzuges, die teilweise zu Fuß und teilweise mit Prunkwagen an der Parade teilnahmen, konnten nach 7 Jahren endlich noch einmal zeigen, was sie drauf haben.

Doch ein kleiner „Zwischenfall“ sorgte am Rande des Ommegangs für Schmunzeln. Einige Schafe, die zu einer der Folkloregruppe gehörte, die an dem Umzug teilnahmen, büxten aus und zogen schnurstracks in einen Laden, in dem Süßwaren verkauft werden. Der Schafhirte und sein Hund hatten alle Mühe, die Tiere aus dem Laden zu holen.

Letztendlich zogen die Schafe unter den Augen des Hirten und seines Schäferhundes wieder von Dannen. Liers Bürgermeister sagte danach, dass die Tiere an einigen der dort angebotenen Süßigkeiten geleckt hätten und einige hätten wohl auch „ein Häufchen“ liegenlassen. Ansonsten sei kein Schaden entstanden…