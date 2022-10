Bahnstreik in Belgien am 5. Oktober: Drei Viertel der Züge werden nicht fahren

Durch den Streik der Eisenbahnergewerkschaften werden in Belgien am Mittwoch, 5. Oktober, die meisten Züge in Belgien nicht fahren, wie die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB meldet. In den wallonischen Provinzen Namür und Luxemburg wird wohl das gesamte Streckennetz nicht bedient. Dies schließt die Bahn aus den Meldungen der Mitarbeiter, die sich nicht an diesem Streik beteiligen.