Die Familie von Yannick V., der letzte Woche von der Polizei erschossen wurde, reicht Klage wegen Totschlag ein

Die Familie des in der vergangenen Woche bei einer Aktion der Polizei gegen rechtsradikale Kreise erschossenen Yannick V. (36) hat Klage wegen Totschlag eingereicht. Die Antwerpener Polizei hatte an etwa 10 Stellen Hausdursuchungen durchgeführt, doch bei der Razzia bei V. im Antwerpener Distrikt Merksem (Foto) kam es zu Schüssen, bei denen dieser ums Leben kam. Seine Familie will jetzt Klarheit darüber haben, was seinerzeit wirklich passiert ist.